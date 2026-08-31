Pluies orageuses ce lundi dans 22 wilayas

L’Office national de la météorologie a annoncé des pluies orageuses au cours de la journée de ce lundi dans plusieurs wilayas du pays.

En effet, selon une alerte émise par l’Office, les wilayas de Tébessa, Batna, Khenchela, Souk Ahras, Guelma, Constantine, Mila, Sétif, Bordj Bou Arréridj, Bouira, Médéa, Djelfa, Tiaret, Saïda, Sidi Bel Abbès, Naâma, El Bayadh, Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam, sont concernées par ces précipitations prévues à partir de 15h00 et qui devraient se poursuivre jusqu’à minuit.