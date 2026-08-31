-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
Français

Pluies orageuses ce lundi dans 22 wilayas

Echoroukonline
  • 19
  • 0
Pluies orageuses ce lundi dans 22 wilayas

L’Office national de la météorologie a annoncé des pluies orageuses au cours de la journée de ce lundi dans plusieurs wilayas du pays.

En effet, selon une alerte émise par l’Office,  les wilayas de Tébessa, Batna, Khenchela, Souk Ahras, Guelma, Constantine, Mila, Sétif, Bordj Bou Arréridj, Bouira, Médéa, Djelfa, Tiaret, Saïda, Sidi Bel Abbès, Naâma, El Bayadh, Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam, sont concernées par ces précipitations prévues à partir de 15h00 et qui devraient se poursuivre jusqu’à minuit.

Articles en Relation
JM Tarente-2026: Les «Verts» sacrés après leur victoire face à la Tunisie

JM Tarente-2026: Les «Verts» sacrés après leur victoire face a la Tunisie

Inondations au Népal: 623 morts, plus de 1 100 personnes portées disparues

Inondations au Népal: 623 morts, plus de 1 100 personnes portées disparues

Le Premier ministre survole en hélicoptère les zones touchées par les incendies

Le Premier ministre survole en hélicoptère les zones touchées par les incendies

Protection civile: Extinction de 118 incendies sur 123 au cours des dernières 24 heures

Protection civile: Extinction de 118 incendies sur 123 au cours des dernières 24 heures

Protection civile : extinction de 110 incendies sur 174 au cours des dernières 24 heures

Protection civile : extinction de 110 incendies sur 174 au cours des dernières 24 heures

Colombie: Le séisme de magnitude 7,4 fait 331 morts et affecte plus de 406 000 personnes

Colombie: Le séisme de magnitude 7,4 fait 331 morts et affecte plus de 406 000 personnes

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!

Les Plus Lus