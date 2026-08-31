Riyad Mahrez aux portes d’un transfert vers le club saoudien d’Al-Shabab

Des rapports de presse ont révélé que l’attaquant algérien Riyad Mahrez, ancien joueur d’Al-Ahli d’Arabie saoudite, serait sur le point de rejoindre les rangs du club d’Al-Shabab, évoluant dans le championnat professionnel saoudien, durant l’actuelle période des transferts estivaux.

La direction du club s’active intensément pour finaliser cette transaction avant la fermeture du marché des transferts, prévue le 6 septembre prochain.

Les mêmes sources ont affirmé que la direction d’Al-Shabab avait entamé, ces derniers jours, des négociations directes avec Mahrez et serait parvenue à un accord sur près de 95 % des points relatifs au transfert, dans un contexte marqué par une volonté commune du joueur et du club de concrétiser l’opération.

Ainsi, Al-Shabab tient à recruter Riyad Mahrez, tandis que le joueur se dit favorable à une nouvelle expérience sous le maillot des « Lions ». Toutefois, l’opération n’a pas encore atteint le stade de l’annonce officielle, les différentes parties poursuivant les démarches nécessaires à sa finalisation.

L’intérêt d’Al-Shabab pour Mahrez s’inscrit dans le cadre de la volonté du club de renforcer son effectif par un élément offensif de premier plan, notamment à l’approche de l’expiration des contrats de plusieurs stars de l’équipe à l’issue de la saison en cours.

Riyad Mahrez possède une grande expérience sur les terrains européens et saoudiens. Depuis son arrivée à Al-Ahli, il a disputé 122 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant 37 buts et délivrant plus de 50 passes décisives.

Durant son passage à Al-Ahli, le joueur algérien a contribué à la conquête de trois titres, dont deux titres continentaux, ainsi que la Supercoupe d’Arabie saoudite, devenant ainsi l’un des éléments les plus importants de l’équipe au cours des dernières années.