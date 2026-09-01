-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
Français

Incendies: 37 foyers enregistrés en 24 heures, un foyer toujours en cours

Echoroukonline
  • 60
  • 0
Incendies: 37 foyers enregistrés en 24 heures, un foyer toujours en cours

Trente-sept incendies ont été enregistrés en 24 heures dont 36 incendies ont été totalement maîtrisés et éteints, indique ce mardi un communiqué de la direction générale de la Protection civile (DGPC).

Toutefois, un incendie restait encore en cours au moment de la publication du bilan. Celui-ci est localisé dans la wilaya d’El Tarf, où les équipes demeurent mobilisées.

Parmi les principaux incendies signalés, la Protection civile fait état d’un feu dans la commune de Tala Ifacen, dans la wilaya de Sétif, au lieu-dit Ouled Delladj. L’incendie a été éteint et la zone reste actuellement sous surveillance afin d’éviter toute reprise du feu.

À El Tarf, un autre incendie a été signalé dans la commune d’Aïn El Assel, au lieu-dit Fadj Ennakhla. Les opérations de traitement des foyers résiduels et des braises se poursuivent.

La DGPC reste ainsi pleinement mobilisée pour surveiller la situation et intervenir face à tout risque de reprise des incendies.

Articles en Relation
Riyad Mahrez aux portes d’un transfert vers le club saoudien d’Al-Shabab

Riyad Mahrez aux portes d’un transfert vers le club saoudien d’Al-Shabab

Les étudiants d’universités américaines associent Israël au « génocide » contre les Palestiniens

Les étudiants d’universités américaines associent Israël au « génocide » contre les Palestiniens

Incendies: Réparation de plus de 35 km de réseau électrique à Skikda

Incendies: Réparation de plus de 35 km de réseau électrique a Skikda

JM-Tarente-2026: Médaille d’or pour l’Algérienne Kaylia Nemour

JM-Tarente-2026: Médaille d’or pour l’Algérienne Kaylia Nemour

Mouvement des non-alignés: Mme Boufedeche représente l’Algérie à Belgrade

Mouvement des non-alignés: Mme Boufedeche représente l’Algérie a Belgrade

Le Président de la République reçoit le ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d’Allemagne

Le Président de la République reçoit le ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d’Allemagne

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!

Les Plus Lus