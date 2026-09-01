Incendies: 37 foyers enregistrés en 24 heures, un foyer toujours en cours

Trente-sept incendies ont été enregistrés en 24 heures dont 36 incendies ont été totalement maîtrisés et éteints, indique ce mardi un communiqué de la direction générale de la Protection civile (DGPC).

Toutefois, un incendie restait encore en cours au moment de la publication du bilan. Celui-ci est localisé dans la wilaya d’El Tarf, où les équipes demeurent mobilisées.

Parmi les principaux incendies signalés, la Protection civile fait état d’un feu dans la commune de Tala Ifacen, dans la wilaya de Sétif, au lieu-dit Ouled Delladj. L’incendie a été éteint et la zone reste actuellement sous surveillance afin d’éviter toute reprise du feu.

À El Tarf, un autre incendie a été signalé dans la commune d’Aïn El Assel, au lieu-dit Fadj Ennakhla. Les opérations de traitement des foyers résiduels et des braises se poursuivent.

La DGPC reste ainsi pleinement mobilisée pour surveiller la situation et intervenir face à tout risque de reprise des incendies.