Les étudiants d’universités américaines associent Israël au « génocide » contre les Palestiniens

Les étudiants universitaires de l’État de New York, aux États-Unis, associent de plus en plus le mot « génocide » à Israël, ce qui met en évidence une évolution de l’image internationale du pays auprès des jeunes Américains.

Les opérations militaires, les saisies et les violations des droits humains à Gaza et en Cisjordanie occupée ont conduit de nombreuses personnes à remettre en question la légitimité internationale du pays.

Des entretiens menés à l’Université de New York (NYU) et à l’Université Columbia, toutes deux situées à Manhattan, ont révélé des associations principalement similaires parmi les jeunes.

Samuel, étudiant à NYU, a déclaré à Anadolu que sa première pensée était le génocide que le Premier ministre Benjamin Netanyahu commet contre le peuple palestinien. Il a cité comme ses trois principales associations : « Netanyahu, génocide et Palestine ».

Une autre étudiante de NYU, nommée Maddy, affichant une expression troublée lorsqu’elle réfléchissait au mot Israël, a déclaré que le mot qui lui venait le plus fortement à l’esprit était « génocide ».

Elle a qualifié cette association d’« effrayante », expliquant que sa perception d’Israël était celle d’un pays utilisant sa puissance militaire contre des personnes qui sont nettement plus faibles.

Un groupe d’étudiants qui collectaient des aides pour une association universitaire a refusé de commenter et s’est retiré de l’entretien après avoir appris que le sujet était Israël.

À l’Université Columbia, un étudiant nommé Rom, interrogé sur ce qui lui venait à l’esprit à l’évocation d’Israël, a répondu : « Sauvons le monde », avant d’ajouter : « Préservons la paix. »

Cette évolution de la perception intervient après une récente évaluation de Naftali Bennett, ancien Premier ministre israélien, concernant l’image publique du pays aux États-Unis.

« Pour la première fois depuis la création de l’État d’Israël, auprès du public américain, Israël est devenu une marque négative », a déclaré Bennett lors d’une récente interview.

« Si vous demandez à un étudiant américain : “Israël, qu’est-ce qui vous vient à l’esprit ?”, il répond : génocide. C’est la situation », a déclaré Bennett.

Établissant une comparaison avec la manière dont les pays sont généralement associés à certains symboles, il a ajouté : « Vous dites Italie, “pâtes, spaghetti”. Vous dites Israël, “tueurs de bébés”. »

Selon le ministère de la Santé de Gaza, plus de 73 300 Palestiniens ont été tués et plus de 174 200 blessés depuis qu’Israël a lancé sa guerre contre Gaza en octobre 2023.