Mouvement des non-alignés: Mme Boufedeche représente l’Algérie à Belgrade

Chargée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, la présidente de l’Assemblée populaire nationale (APN), Khalida Boufedeche, participe ce mardi, à Belgrade, en Serbie, à la réunion commémorative de la première conférence constitutive du Mouvement des non-alignés.

Cet événement enregistre une participation de haut niveau des États fondateurs du Mouvement, ainsi que des membres de la « Troïka » du Mouvement des non-alignés et constituera « une occasion propice pour raviver les principes fondateurs du Mouvement, tracés par les pères fondateurs depuis la Conférence de Bandung en 1955 et le Sommet de Belgrade en 1961 », comme elle permettra « de renouveler l’engagement en faveur du renforcement de l’intégration, de la concertation et de la coopération entre les pays membres du Mouvement, dans un contexte international complexe marqué par le retour des phénomènes de polarisation et de la logique de la force. »