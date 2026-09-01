Pluies et orages dans plusieurs wilayas ce mardi

Le pays sera marqué ce mardi et demain mercredi par une nouvelle situation météorologique. Selon une mise à jour diffusée à 07h26 par le ministère de l’Intérieur, des Collectivité locale set des Transports, une vigilance météorologique de « Niveau 1 » concerne de nombreuses wilayas du pays.

Pour la journée de ce mardi, des pluies sont attendues dans plusieurs régions du Nord, des Hauts Plateaux et du Sud. Les wilayas concernées sont notamment Souk Ahras, Guelma, Constantine, Mila, Sétif, Bordj Bou Arréridj, Bouira, Médéa, Aïn Defla, M’Sila, Djelfa, Tissemsilt, Tiaret, Mascara, Relizane, Saïda, Sidi Bel Abbès, Tlemcen, Laghouat, El Bayadh, Naâma, Tébessa, Batna, Oum El Bouaghi, Khenchela, Adrar, Bordj Badji Mokhtar, Béjaïa et Tizi Ouzou.

Des orages sont également prévus dans ces régions, avec une extension du phénomène vers Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Tipaza, Chlef, Ghardaïa, El Meniaa, Timimoun et Béchar.

Par ailleurs, les habitants de plusieurs wilayas du Sud devront faire face à des vents accompagnés de soulèvements de sable. Ce phénomène concernera notamment Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam, In Salah, Adrar, Timimoun, El Bayadh et Naâma.

Des pluies et des orages attendus demain mercredi

La situation météorologique devrait se poursuivre durant la journée de demain mercredi. Des pluies sont annoncées dans de nombreuses wilayas du pays, parmi lesquelles Souk Ahras, Guelma, Constantine, Mila, Sétif, Bordj Bou Arréridj, Bouira, Médéa, M’Sila, Djelfa, Tissemsilt, Tiaret, Saïda, Sidi Bel Abbès, Tlemcen, Laghouat, El Bayadh, Naâma, Ghardaïa, Tébessa, Batna, Oum El Bouaghi, Khenchela, Jijel, Béjaïa, Tizi Ouzou, Biskra, Ouled Djellal, El Meghaier, El Oued, Touggourt, Béchar, Béni Abbès et Tindouf.

Les orages devraient également toucher un vaste ensemble de régions, avec notamment les wilayas de Ouargla, El Tarf, Annaba et Skikda qui viennent s’ajouter à plusieurs wilayas déjà concernées par les précipitations.

Dans l’extrême Sud, des vents et des tempêtes de sable sont attendus à Tamanrasset et In Guezzam. Une vague de chaleur est également annoncée dans les wilayas d’El Tarf, Annaba et Skikda.