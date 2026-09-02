Belgrade: Le Président somalien reçoit La présidente de l’APN Khalida Boufedeche

La présidente de l’Assemblée populaire nationale (APN), Mme Khalida Boufedeche, a été reçue ce mercredi par le Président de la République fédérale de Somalie, M. Hassan Sheikh Mohamoud, en marge de sa participation, en représentation du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à la réunion commémorative de haut niveau organisée dans la capitale serbe, Belgrade, à l’occasion du 65e anniversaire de la création du Mouvement des non-alignés, indique un communiqué de l’Assemblée.

La rencontre a constitué « une occasion de passer en revue l’état des relations bilatérales entre l’Algérie et la Somalie, ainsi que les moyens de renforcer la coopération et la coordination entre les deux pays, notamment sur le plan parlementaire, dans le but de servir les intérêts communs et de soutenir l’action africaine commune », précise la même source.

Les deux parties ont également abordé « plusieurs questions d’intérêt commun, à la lumière des défis régionaux et internationaux actuels », soulignant l’importance d’unir les efforts et de promouvoir le dialogue et la concertation entre les États et les peuples, conformément aux principes du Mouvement des non-alignés, fondés sur « le respect de la souveraineté des États et la non-ingérence dans leurs affaires intérieures », conclut le communiqué.