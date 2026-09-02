Poursuite des mesures préventives en prévision d’éventuelles intempéries

Ces mesures interviennent “en application des instructions du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, M. Saïd Sayoud, visant à renforcer les mesures préventives et à relever le niveau de préparation”, précise le communiqué.

Dans ce cadre, les autorités locales “tiennent des réunions de coordination avec la participation des différents services et organismes concernés, afin de s’assurer du niveau de préparation, d’évaluer l’état des points sensibles et d’établir les plans d’intervention en prévision d’éventuelles intempéries”, ajoute la même source.

Le communiqué relève également “la poursuite des opérations de nettoyage et d’entretien des réseaux d’évacuation des eaux pluviales, des avaloirs, des réseaux d’assainissement, des oueds et des cours d’eau, ainsi que le traitement des insuffisances constatées et l’élimination des différents obstacles”.

Il s’agit également de “la mobilisation et de la mise à disposition des moyens humains et matériels, ainsi que du renforcement de la coordination entre les différents services, afin de garantir une intervention rapide et efficace en cas d’urgence”.

Ces mesures “s’inscrivent dans le cadre du renforcement de l’action préventive et anticipative et du relèvement du niveau de préparation sur le terrain, contribuant ainsi à protéger les citoyens et leurs biens et à limiter les effets des éventuelles intempéries”, conclut le communiqué.