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Incendies: 33 foyers enregistrés et tous maîtrisés en 24 heures

Echoroukonline
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Incendies: 33 foyers enregistrés et tous maîtrisés en 24 heures

La Direction générale de la Protection civile (DGPC) a annoncé ce mercredi que 33 incendies touchant le couvert végétal, les cultures agricoles, les oasis de palmiers et les ceintures de paille ont été enregistrés entre le 1er et le 2 septembre, jusqu’à 7 heures du matin.

Selon le bilan communiqué par la DGPC, la totalité des 33 incendies a été entièrement éteinte, tandis qu’aucun incendie n’était encore en cours à l’heure de l’établissement du bilan.

La situation a ainsi été totalement maîtrisée, avec zéro foyer actif signalé. La DGPC précise également qu’aucune répartition géographique de feux en cours n’a été enregistrée, puisque le nombre d’incendies actifs est nul.

Le communiqué souligne par ailleurs qu’aucun incendie important ou majeur n’a été signalé durant cette période. Ce bilan témoigne de la mobilisation et de la vigilance des équipes de la Protection civile, intervenues pour maîtriser rapidement les différents foyers déclarés et éviter leur propagation.

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