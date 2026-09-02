Égypte: 16 morts et 28 blessés dans l’accident d’un bus dans le Sinaï du Sud

Au moins 16 personnes ont été tuées et 28 autres blessées mercredi lorsqu’un bus de passagers s’est renversé dans le gouvernorat du Sinaï du Sud, en Égypte, selon le ministère de la Santé.

L’accident s’est produit sur la route reliant Dahab à Nuweiba, avant la zone d’Al-Saada, en direction de Nuweiba, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Le porte-parole du ministère, Hossam Abdel Ghaffar, a déclaré que 20 ambulances avaient été dépêchées sur les lieux après que les autorités eurent reçu un signalement de l’accident.

Les blessés ont été transportés vers des hôpitaux pour y être soignés, tandis que 16 personnes ont été déclarées mortes sur les lieux, d’après un premier bilan.

Le ministre de la Santé, Khaled Abdel Ghaffar, a ordonné aux établissements médicaux de renforcer leur niveau de préparation et de fournir aux blessés les soins médicaux, médicaments et fournitures nécessaires.

Le ministère a indiqué que les équipes médicales continuaient de suivre la situation.