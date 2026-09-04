Liban: L’occupant israélien mène des incursions avec des chars et des bulldozers

Les forces israéliennes ont bombardé jeudi le sud du Liban et mené des incursions avec des chars et des bulldozers, tout en faisant exploser des habitations et des infrastructures dans plusieurs zones, ont rapporté les médias d’État libanais.

Les forces de l’occupant sioniste ont fait exploser des habitations et des infrastructures dans les quartiers « Est » et « Quatrième » de la zone d’Al-Musha, entre les localités de Mansouri et Majdal Zoun, à l’aide de barils contenant des matières explosives hautement destructrices, a indiqué l’Agence nationale de l’information libanaise (NNA).

Des avions de combat israéliens ont mené deux frappes aériennes dans la zone de Harj Ali Taher, dans le district de Nabatiyeh.

L’artillerie israélienne avait auparavant visé la localité de Mansouri, où un char Merkava et un bulldozer D9 ont avancé dans la ville, selon l’agence de presse.

Des véhicules militaires israéliens ont également été aperçus transportant des conteneurs piégés en direction de la zone, a-t-elle ajouté.

Les forces israéliennes ont, lors d’une autre incursion, avancé dans la Ferme de Halta, dans le district de Hasbaya, au sein du gouvernorat de Nabatiyeh, encerclé plusieurs habitations et empêché certains habitants de sortir, selon l’agence.

Un drone sioniste a largué deux bombes sonores sur la route Azziyeh-Mansouri, a-t-elle précisé.

Les forces israéliennes ont également procédé jeudi à des explosions dans les localités de Hadatha et Wadi Baraachit, tandis que des drones survolaient la région de Tyr à l’aube.

Les tensions le long de la frontière persistent malgré les efforts diplomatiques visant à stabiliser la zone et les contacts menés sous l’égide des États-Unis entre le Liban et Israël afin de parvenir à des arrangements sécuritaires et de régler les différends frontaliers en suspens.

L’armée israélienne a affirmé, dans un communiqué, que ses forces avaient obtenu un « contrôle opérationnel » au-dessus et au-dessous du sol dans les hauteurs d’Ali al-Taher, dans le sud du Liban.

Elle a indiqué que les forces de la 36ᵉ division avaient récemment œuvré à « dégager deux itinéraires souterrains » dans la zone, qu’elle a décrite comme se trouvant à l’intérieur de la « zone de sécurité ».

L’armée a affirmé qu’un certain nombre de membres du Hezbollah avaient été tués au cours de l’opération, tandis que d’autres avaient fui la zone.

Elle a ajouté qu’elle poursuivrait ses opérations dans ce qu’elle qualifie de « zone de sécurité » dans le sud du Liban.

Le quotidien israélien Maariv a cité samedi dernier une source sécuritaire israélienne affirmant qu’Israël n’avait pas l’intention de se retirer de la zone des hauteurs d’Ali al-Taher malgré les pressions américaines, une position qui va à l’encontre du processus de négociation parrainé par Washington.

L’agression israélienne contre le Liban se poursuit depuis le 2 mars, faisant plus de 4 000 morts et plus de 12 000 blessés, en plus de déplacer plus d’un million de personnes, selon les autorités libanaises.

Israël occupe des zones dans le sud du Liban, certaines depuis des décennies et d’autres depuis son offensive contre le Liban entre 2023 et 2024, tout en étendant son occupation à l’intérieur du territoire libanais au cours de l’offensive actuelle.