Ligue de diamant 2026: Sedjati s’adjuge la deuxième place sur 800 m

Le coureur algérien Djamel Sedjati s’est adjugé la deuxième place du 800 m de la finale de la Ligue de diamant 2026, vendredi soir à Bruxelles, réalisant un chrono de 1:42.80.

La course a été remportée par le Kényan Emmanuel Wanyonyi (N.1 mondial) avec un temps de 1:41.80, réalisant au passage le record du meeting, alors que la troisième place est revenue au Français Yanis Meziane (1:42.87).

Le deuxième athlète algérien engagé dans la course, Slimane Moula, a terminé à la huitième place avec un chrono de 1:49.62.

Sacré champion méditerranéen le 31 août dernier à Tarente (Italie), Sedjati bouclera sa saison la semaine prochaine lors des Championnats Ultimate à Budapest (11-13 septembre).

Samedi, Yasser Mohammed Triki entrera à son tour en lice dans le concours du triple saut, où il sera confronté à cinq autres finalistes.

Quatrième au classement mondial, l’Algérien arrive à Bruxelles avec sa meilleure performance de la saison en 17,67 m, également son record personnel. Il retrouvera notamment le Portugais Pedro Pichardo, N.1 mondial avec un record personnel de 18,08 m, et l’Italien Andy Diaz Hernandez, deuxième mondial et auteur de la meilleure performance de la saison avec 18,15 m.

Le Cubain Lazaro Martinez, sixième mondial (17,51 m), le Jamaïcain Jordan Scott, troisième mondial (17,69 m) et le Brésilien Almir Dos Santos, septième mondial (17,53 m), complètent ce concours particulièrement relevé.

Classé dans le Top-4 mondial, Triki tentera de se mêler à la lutte pour les premières places et de clôturer sa saison par une performance à la hauteur de ses ambitions.