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Jeux méditerranéens Tarente-2026

Répartition des médailles algériennes par discipline sportive

Echoroukonline
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Répartition des médailles algériennes par discipline sportive

L’Algérie a bouclé sa participation aux Jeux méditerranéens (JM) de Tarente-2026 à la 9e place du classement général en remportant un total de 40 médailles (13 en or, 8 en argent et 19 en bronze).

Il s’agit de la meilleure performance de l’histoire du pays lors d’une édition des JM déroulée à l’étranger.

La répartition globale des médailles algériennes par discipline est comme suit :

Discipline            Or-    Argent-    Bronze-     Total

Athlétisme           3      2           3             8

Gymnastique       3     0           1             4

Lutte                      1     1           5             7

Boxe                       0     3           2            5

Karaté                   1     0           2            3

Haltérophilie       2     0           1            3

Badminton          0     1            1           2

Football               1     0            0           1

Judo                      1     0            0            1

Tennis de table   1     0            0            1

Handball              0     0           1             1

Aviron                  0     1           0              1

Taekwondo        0     0           1              1

Boules (Raffa)   0      0          1              1

Basket 3x 3       0     0           1               1

Total                  13     8          19             40.

APS

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