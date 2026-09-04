Répartition des médailles algériennes par discipline sportive
L’Algérie a bouclé sa participation aux Jeux méditerranéens (JM) de Tarente-2026 à la 9e place du classement général en remportant un total de 40 médailles (13 en or, 8 en argent et 19 en bronze).
Il s’agit de la meilleure performance de l’histoire du pays lors d’une édition des JM déroulée à l’étranger.
La répartition globale des médailles algériennes par discipline est comme suit :
Discipline Or- Argent- Bronze- Total
Athlétisme 3 2 3 8
Gymnastique 3 0 1 4
Lutte 1 1 5 7
Boxe 0 3 2 5
Karaté 1 0 2 3
Haltérophilie 2 0 1 3
Badminton 0 1 1 2
Football 1 0 0 1
Judo 1 0 0 1
Tennis de table 1 0 0 1
Handball 0 0 1 1
Aviron 0 1 0 1
Taekwondo 0 0 1 1
Boules (Raffa) 0 0 1 1
Basket 3x 3 0 0 1 1
Total 13 8 19 40.
APS