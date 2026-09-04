Répartition des médailles algériennes par discipline sportive

Jeux méditerranéens Tarente-2026

L’Algérie a bouclé sa participation aux Jeux méditerranéens (JM) de Tarente-2026 à la 9e place du classement général en remportant un total de 40 médailles (13 en or, 8 en argent et 19 en bronze).

Il s’agit de la meilleure performance de l’histoire du pays lors d’une édition des JM déroulée à l’étranger.

La répartition globale des médailles algériennes par discipline est comme suit :

Discipline Or- Argent- Bronze- Total

Athlétisme 3 2 3 8

Gymnastique 3 0 1 4

Lutte 1 1 5 7

Boxe 0 3 2 5

Karaté 1 0 2 3

Haltérophilie 2 0 1 3

Badminton 0 1 1 2

Football 1 0 0 1

Judo 1 0 0 1

Tennis de table 1 0 0 1

Handball 0 0 1 1

Aviron 0 1 0 1

Taekwondo 0 0 1 1

Boules (Raffa) 0 0 1 1

Basket 3x 3 0 0 1 1

Total 13 8 19 40.

APS