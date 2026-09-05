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Accidents de la route: 14 décès et 547 blessés en 48 heures

Echoroukonline
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Accidents de la route: 14 décès et 547 blessés en 48 heures

Quatorze (14) personnes sont décédées et 547 autres ont été blessées dans 410 accidents de la route survenus ces dernières 48 heures dans plusieurs wilayas, indique, samedi, un bilan de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya d’Aïn-Témouchent, avec 2 morts et 6 blessés, précise la même source.

Par ailleurs, dans le cadre du dispositif de surveillance des plages, la Protection civile a effectué 1474 interventions ayant permis de sauver 1019 personnes de la noyade, de prodiguer des soins de première urgence à 390 autres et d’évacuer 65 personnes vers les structures sanitaires locales, ajoute le bilan, déplorant, toutefois, le décès d’une personne dans une plage interdite à la baignade dans la wilaya d’Annaba.

Deux autres personnes sont également décédées dans des réserves d’eau à Oran et Relizane.

En outre, les éléments de la Protection civile sont intervenus pour l’extinction de 7 incendies urbains et divers à Alger, Ain-Témouchent, Skikda, Chlef, Constantine et Béjaïa.

Dans le cadre du dispositif de lutte contre les incendies de forêt et de récolte, la Protection civile a procédé à l’extinction de 41 incendies du couvert végétal à travers plusieurs wilayas, conclut le bilan.

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