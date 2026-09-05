CAN 2027: Burundi -Algérie le 29 septembre prochain à Bujumbura

Le match Burundi -Algérie comptant pour la deuxième journée du groupe I, des qualification de la Coupe d’Afrique des Nations CAN 2027, aura lieu le mardi 29 septembre à Bujumbura (14h00, heure algérienne), selon le calendrier de la compétition dévoilé vendredi la Confédération africaine de football (CAF).

Pour rappel, la sélection algérienne de football entamera les éliminatoires de la CAN-2027 par la réception de la Zambie, le vendredi 25 septembre au stade Hocine-Aït-Ahmed de Tizi-Ouzou (20h00, heure algérienne), à l’occasion de la première journée du groupe I.

Les “Verts”, qui ambitionnent de décrocher leur qualification pour la phase finale de la prochaine CAN, auront ainsi l’avantage d’évoluer à domicile pour leur entrée en lice dans ces qualifications, qui réuniront 48 sélections réparties en 12 groupes de quatre équipes.

Cette double confrontation constituera le premier rendez-vous des coéquipiers de Hicham Boudaoui dans une campagne qualificative qui s’annonce particulièrement importante, alors que la phase de groupes se déroulera sur six journées, avec des rencontres aller-retour. Les deux premières journées des éliminatoires de la CAN-2027 auront lieu du 24 septembre au 6 octobre 2026. La compétition reprendra ensuite durant la fenêtre internationale de la FIFA, du 9 au 17 novembre 2026, avant les deux dernières journées, prévues du 22 au 30 mars 2027.

A l’issue de la phase de groupes, les deux premières équipes de chaque groupe ne comprenant pas de pays hôte décrocheront leur billet pour la phase finale de la CAN-2027.

Les trois pays hôtes de la CAN-2027, à savoir le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda, sont automatiquement qualifiés pour la phase finale. Dans leurs groupes respectifs, une seule équipe supplémentaire obtiendra son billet pour le tournoi continental. La CAN-2027 se déroulera du 19 juin au 17 juillet 2027 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.