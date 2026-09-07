Frappes sionistes au Liban: 11 morts, dont deux nourrissons

Au moins 11 personnes, dont deux nourrissons, ont été tuées et cinq autres blessées dans des frappes aériennes israéliennes menées dans la nuit dans le sud du Liban, a rapporté lundi l’Agence nationale d’information libanaise (ANI).

Des avions de combat israéliens ont frappé après minuit un immeuble résidentiel de trois étages dans la localité de Kafr Rouman, près de Nabatiyé, le détruisant entièrement, selon l’agence.

Les équipes de secours ont extrait neuf corps des décombres, dont ceux de deux nourrissons, tandis que cinq personnes ont été blessées.

Lors d’une attaque distincte, un drone israélien a frappé un véhicule civil à Kafr Rouman, tuant deux secouristes de l’Association des scouts Al-Rissala qui se trouvaient à bord.

Des avions de combat israéliens ont également mené une série de frappes contre Nabatiyé al-Fawqa et Arabsalim, où une maison a été détruite.

L’ANI a indiqué que l’armée israélienne avait auparavant émis un ordre d’évacuation visant un bâtiment dans la localité de Deir al-Zahrani, avant que des avions de combat israéliens ne le détruisent environ 22 minutes plus tard.