L’Espagne saisit plus de 1,2 tonne de cocaïne dissimulée dans une cargaison de noix de coco

Les autorités espagnoles ont saisi plus de 1,2 tonne de cocaïne dissimulée dans une cargaison de noix de coco dans la province méridionale de Séville, a annoncé mardi la police espagnole.

Les autorités ont intercepté 1 238 kilogrammes de cocaïne dissimulés à l’arrière de la remorque d’un camion et sous des palettes transportant des noix de coco, selon un communiqué.

Deux personnes ont été arrêtées, soupçonnées de trafic de stupéfiants.

L’opération a débuté en décembre après que les enquêteurs ont identifié une entreprise située à Dos Hermanas, à Séville, qu’ils soupçonnaient d’être utilisée pour faire entrer de la drogue en Espagne.

Les enquêteurs ont ensuite identifié un conteneur maritime suspect et l’ont placé sous étroite surveillance.

Les autorités sont intervenues pour intercepter la cargaison au moment où le chauffeur s’apprêtait à la livrer dans un entrepôt. La cargaison a été interceptée alors qu’elle était réceptionnée. Des perquisitions menées dans deux propriétés de la province de Séville ont également permis de saisir des espèces et des appareils électroniques considérés comme présentant une importante valeur probatoire.

L’enquête reste en cours et les autorités ont indiqué que d’autres arrestations étaient possibles.

L’Espagne constitue un important point d’entrée de la cocaïne dans l’Union européenne (UE), notamment pour les cargaisons en provenance d’Amérique latine.

Les autorités espagnoles ont saisi 124 tonnes de cocaïne en 2024, soit 37 % de l’ensemble de la cocaïne saisie dans l’UE cette année-là, selon le dernier Rapport européen sur les drogues de l’Agence de l’Union européenne sur les drogues.

L’Espagne, la France et la Belgique représentaient à elles trois 67 % des 330 tonnes saisies dans l’ensemble de l’UE en 2024.

Bien que la quantité totale de cocaïne saisie ait diminué par rapport à l’année précédente, le nombre de saisies a augmenté. L’agence européenne souligne que les groupes criminels ont de plus en plus recours à des cargaisons plus petites et fragmentées afin de rendre leur détection plus difficile.