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Le ministre de la Justice supervise la cérémonie d’installation de Lakhdar Ben Ahmed à la tête du Conseil d’État

Echoroukonline
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Le ministre de la Justice supervise la cérémonie d’installation de Lakhdar Ben Ahmed à la tête du Conseil d’État

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Lotfi Boudjemaa, a présidé ce lundi la cérémonie d’installation de Lakhdar Ben Ahmed dans les fonctions de président du Conseil d’État.

Nommé le 2 septembre dernier par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le nouveau responsable prend la tête de la plus haute juridiction de l’ordre administratif, dans un contexte marqué par la poursuite de la réforme et de la modernisation du secteur de la justice.

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