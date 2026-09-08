Feux de forêt: 4 pyromanes présumés en détention provisoire

Quatre personnes ont été placées, hier lundi, en détention provisoire pour avoir provoqué des incendies dans le domaine forestier au niveau des wilayas de Sétif et de Tizi Ouzou, a indiqué un communiqué du Parquet de la République près le Pôle pénal national de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée transnationale, près le tribunal de Sidi M’hamed.

«En application des dispositions de l’article 19 du Code de procédure pénale, le Parquet de la République près le Pôle pénal national de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée transnationale, près le tribunal de Sidi M’hamed, informe l’opinion publique que, dans le cadre de la lutte contre les crimes terroristes, subversifs et la criminalité organisée transnationale, et suite aux incendies de forêt enregistrés récemment dans certaines wilayas du pays, la même juridiction a traité trois affaires liées à des groupes criminels s’adonnant à l’incendie du domaine forestier», précise le communiqué.

La première affaire concerne «le nommé Benmoumen Mehdi, qui a provoqué un incendie au milieu de broussailles denses et sèches à proximité du domaine forestier situé au niveau de la route des Puits, près de la résidence universitaire pour filles à Tizi Ouzou, où l’intéressé a été interpellé en flagrant délit par un groupe de citoyens. Une séquence vidéo documentant l’acte d’incendie commis par cette personne sur les lieux du départ de feu a également été récupérée», ajoute la même source.

Quant à la deuxième affaire, elle porte sur l’«arrestation du nommé Mouzni Merzoug après avoir volontairement mis le feu au milieu de la forêt située au lieu-dit Ait Aissa Ouziane, dans la commune de Maatka (Tizi Ouzou). Une séquence vidéo documentant l’incendie provoqué par l’intéressé sur les lieux du départ de feu ainsi que ses jets de pierres contre les éléments de la Protection civile alors qu’ils procédaient à l’extinction des flammes a été récupérée, déclarant être sympathisant de l’organisation terroriste dénommée +MAK+, poursuit le communiqué.

La troisième affaire concerne «deux individus qui ont incendié des broussailles et des arbres forestiers dans la forêt de Mintano, située dans la commune de Tizi N’Bechar dans la wilaya de Sétif. Il s’agit des dénommés Chettibi Imad et Berbach Slimane, dont la présence sur les lieux de l’incendie a été confirmée par l’expertise scientifique».

Sur la base de l’enquête préliminaire menée par la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) de la Sûreté de la wilaya de Tizi Ouzou et du service de recherche et d’investigation de la Gendarmerie nationale de Sétif, «il a été procédé à l’arrestation des éléments du réseau criminel composé de quatre (04) individus suspects. L’enquête a prouvé qu’ils ont mis le feu dans les domaines forestiers».

«En date du 7 septembre 2026, et après présentation des suspects, des poursuites judiciaires ont été engagées à leur encontre en vertu d’une procédure d’information judiciaire pour les crimes d’actes subversifs visant à porter atteinte à la sécurité des personnes et de leurs biens, et d’incendie volontaire des domaines forestiers de l’Etat, des faits prévus et punis par l’article 87 bis du Code pénal et l’article 138 de la loi relative aux forêts et aux richesses forestières».

Après audition des mis en cause, le juge d’instruction a ordonné leur placement en détention provisoire, conclut le communiqué.