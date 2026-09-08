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Un blessé dans l’incendie d’une usine à Meftah, le sinistre maîtrisé

Echoroukonline
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Un blessé dans l’incendie d’une usine à Meftah, le sinistre maîtrisé

Un homme de 55 ans a été blessé à la suite d’un incendie qui s’est déclaré lundi soir dans une usine de fabrication de graisses et de peinture, située au quartier Souakria, dit Rahmania, dans la commune de Meftah (Blida), a indiqué ce mardi la Protection civile.

Les unités de la Protection civile sont intervenues à 23h08 pour circonscrire l’incendie. D’importants moyens ont été mobilisés pour cette opération, notamment sept camions d’incendie et une ambulance.

Le sinistre a été éteint ce lundi matin et la victime, qui a subi des blessures diverses, a reçu les premiers soins sur place avant d’être évacuée vers l’hôpital local.

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