Rentrée scolaire: Ouverture des demandes de transfert d’élèves d’un établissement à un autre

Le ministère de l’Education nationale a annoncé, mardi dans un communiqué, que les demandes de transfert des élèves d’un établissement d’éducation et d’enseignement à un autre, au titre de l’année scolaire 2026-2027, seront accessibles à partir de dimanche 13 septembre via l’espace dédié aux parents sur le système d’information du secteur.

“Le parent ou le tuteur légal introduit la demande de transfert en ligne via son compte sur l’espace parents, accessible à partir du Portail national des services numérique (Dzair Digital Services), en utilisant la technique de l’authentification unique (SSO) via le lien https://dzds.dz “, précise le communiqué.

Il est également possible de “soumettre la demande via le lien : https://awlyaa.education.dz,”, ajoute la même source.

Le directeur de l’établissement d’accueil “examine les demandes de transfert par voie électronique et émet son avis via son compte sur le système d’information du secteur, dans un délai ne dépassant pas quarante-huit (48) heures à compter de la date d’introduction de la demande de transfert”.

Le parent ou le tuteur légal sera “notifié de l’avis du directeur de l’établissement d’accueil, par l’acceptation ou le refus, via son compte sur l’espace parents”.

Concernant les demandes de transfert acceptées avant la rentrée scolaire, “l’élève rejoint l’établissement d’accueil à partir de la date de rentrée des élèves fixée pour l’année scolaire 2026-2027, après la notification de son parent ou de son tuteur légal de l’acceptation de la demande”.

Pour les demandes de transfert acceptées après la rentrée scolaire, “l’élève est tenu de rejoindre l’établissement d’accueil dans un délai maximum de quarante-huit (48) heures, à compter de la date à laquelle son parent ou son tuteur légal a été notifié de l’acceptation de la demande de transfert”.

Le ministère a souligné que “tout transfert effectué en dehors du système d’information du secteur de l’Education nationale est considéré comme nul et non avenu”.