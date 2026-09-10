Août 2026 a été le mois le plus chaud jamais mesuré dans le monde

Le mois d’août 2026 a été le mois le plus chaud jamais enregistré à l’échelle mondiale, a annoncé jeudi le service météorologique Copernicus de l’Union européenne (UE).

La température moyenne mondiale de l’air en surface a atteint 16,96 C, soit légèrement plus que le précédent record d’environ 16,95 C, établi en juillet 2023. Ce chiffre est supérieur de 0,85 C à la moyenne des températures pour un mois d’août sur la période 1991-2020, et de 1,65 C au niveau préindustriel estimé pour la période 1850-1900.

Il s’agit du premier mois depuis novembre 2025 durant lequel la température mensuelle moyenne mondiale a dépassé le niveau préindustriel de plus de 1,5 C.

L’Europe occidentale a également connu son été le plus chaud jamais enregistré. Une succession de vagues de chaleur exceptionnellement précoces, persistantes et intenses depuis mai a fait grimper la température moyenne de juin à août au-delà du précédent record établi en 2003.

Les températures océaniques ont également atteint des niveaux records. La température moyenne de surface de la mer dans les océans situés entre 60 degrés de latitude sud et 60 degrés de latitude nord a atteint 21,07 C en août, soit la température la plus élevée jamais enregistrée pour ce mois.

Les températures à la surface de la mer sont restées exceptionnellement élevées sur une grande partie du Pacifique tropical, où les conditions liées au phénomène El Nino se renforcent et pourraient évoluer, au cours des prochains mois, vers l’un des épisodes les plus puissants jamais enregistrés.

Les données montrent que le changement climatique est à l’origine de phénomènes extrêmes tant dans l’atmosphère que dans les océans, avec des répercussions croissantes sur les populations, les économies et les écosystèmes à l’échelle mondiale, a déclaré Samantha Burgess, responsable stratégique pour le climat au Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme.