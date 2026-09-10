La Syrie condamne l’« entrée illégale » de Netanyahu sur un territoire syrien occupé

La Syrie a condamné mercredi l’entrée du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu sur un territoire syrien occupé, qualifiant cette visite de « provocation » et de violation de sa souveraineté et du droit international.

Benjamin Netanyahu s’est rendu plus tôt dans la journée dans la zone du mont Hermon occupée par Israël, accompagné du ministre israélien de la Défense, Israel Katz.

Le ministère syrien des Affaires étrangères a dénoncé une « entrée illégale » constituant une « violation flagrante » de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la Syrie.

Il a averti que la poursuite des incursions et des attaques israéliennes en Syrie représentait une escalade dangereuse menaçant la sécurité et la stabilité régionales.

Damas a tenu Israël pour responsable des conséquences de ces actions et appelé l’ONU, les organisations internationales ainsi que les États influents à intervenir pour mettre fin aux attaques et assurer le retour à l’accord de désengagement de 1974.

Lors de sa visite, Benjamin Netanyahu a affirmé qu’Israël avait établi un « contrôle absolu » sans précédent sur la zone s’étendant du mont Hermon vers la rivière Yarmouk.

Il a également déclaré qu’Israël ne permettrait pas à des forces qu’il qualifie de « terroristes » de s’établir près de ses frontières.

Israel Katz a, de son côté, indiqué qu’Israël entendait maintenir son occupation de la zone.