Trump veut rebaptiser le détroit d’Ormuz « détroit de Trump »

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi soir que les États-Unis appelleraient désormais le détroit d’Ormuz le « détroit de Trump », affirmant que son pays était en train de « gagner » la guerre contre l’Iran.

« Les prix du pétrole baisseront dès que nous aurons gagné la guerre contre l’Iran, qui se déroule actuellement. Nous la gagnerons », a déclaré Donald Trump lors d’une convention républicaine consacrée aux élections de mi-mandat à Dallas, au Texas.

« Nous sommes en train de gagner. Nous contrôlons le détroit d’Ormuz. Je pense que nous devrions appeler le détroit d’Ormuz le détroit de Trump. Je devrais en retirer quelque chose. Le détroit de Trump », a-t-il poursuivi.

« C’est ainsi qu’il sera appelé. Mesdames et Messieurs, je vais faire une annonce : nous l’appellerons le détroit de Trump, et je suis certain que les dirigeants iraniens en seront ravis », a-t-il ajouté.

Donald Trump a affirmé que l’Iran était « en train de s’effondrer », ajoutant que le pays avait été « la brute du Moyen-Orient pendant 51 ans » mais qu’il ne l’était « plus ».

Il a également averti que les États-Unis pourraient prendre pour cible le mont Pickaxe, en Iran, « parce que quelqu’un a signalé un léger mouvement sur le site », assurant que Washington avait connaissance de tous les mouvements dans cette zone.

« Nous savons exactement ce qui se passe (…) Je conseillerais à l’Iran de ne pas jouer au plus malin, car nous devrons le frapper très durement. Nous n’avons pas le choix, n’est-ce pas ? », a-t-il déclaré.

« Nous ne pouvons pas permettre à l’Iran de posséder l’arme nucléaire. C’est très simple. »

Ces déclarations interviennent dans un contexte de fortes tensions entre l’Iran et les États-Unis autour du détroit d’Ormuz, malgré la signature en juin d’un mémorandum prévoyant un accord pour rouvrir cette voie maritime stratégique, en prélude à un accord de paix plus large.

Les États-Unis présentés comme le premier producteur mondial de pétrole

Donald Trump a également affirmé mercredi soir que les États-Unis étaient devenus le premier producteur mondial de pétrole, sans compter les vastes réserves du Venezuela, que Washington aurait récemment ajoutées à ses ressources.

Lors du même rassemblement à Dallas, le président américain a salué un accord énergétique portant sur les réserves prouvées du Venezuela, estimées à 65 milliards de barils, le qualifiant de potentiellement « plus grand accord de l’histoire de notre pays ».

« Nous sommes désormais les premiers au monde, et cela sans le Venezuela, que nous venons d’ajouter à notre petite réserve », a-t-il déclaré.

La Maison-Blanche a détaillé un accord aux termes duquel North American Blue Energy Partners (NABEP) accorderait gratuitement à l’Office of Strategic Capital du Pentagone une participation de 35 % dans sa société mère, sans coût pour les contribuables américains.

Le département d’État américain disposerait également du droit d’acheter 20 % de la production au prix coûtant.

La Maison-Blanche a affirmé que NABEP avait obtenu des concessions d’une durée de 100 ans portant sur 17 champs pétroliers. La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, avait auparavant présenté cet accord comme étant conclu pour 25 ans.

L’accord devrait générer 200 milliards de dollars de redevances et de recettes fiscales au cours de ses 25 premières années, selon la Maison-Blanche. Ces fonds seraient destinés à la reconstruction et au développement social du Venezuela.