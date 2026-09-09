Le Président de la République reçoit le ministre des Affaires étrangères et européennes de la République slovaque

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, mercredi, le ministre des Affaires étrangères et européennes de la République slovaque, M. Juraj Blanar, et la délégation l’accompagnant.

L’audience s’est déroulée en présence du ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, du conseiller auprès du président de la République, chargé des affaires diplomatiques, M. Amar Abba, et de l’ambassadrice d’Algérie auprès de la République slovaque, Mme Habiba Derradji Kherrour.