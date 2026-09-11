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Démantèlement de trois réseaux criminels transfrontaliers

Saisie de près de 30 kg de cocaïne en provenance du Maroc

Echoroukonline
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Saisie de près de 30 kg de cocaïne en provenance du Maroc

Les services de la Sûreté nationale ont démantelé trois réseaux criminels organisés transfrontaliers s’adonnant à la contrebande et au trafic de drogues, et saisi près de 30 kg de cocaïne en provenance du Maroc, indique jeudi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Le Service central de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants (SCLTIS), ainsi que son service opérationnel régional à Tlemcen, ont procédé au “démantèlement de trois réseaux criminels organisés transfrontaliers impliqués dans la contrebande et le trafic illicite de stupéfiants, et à la saisie de près de 30 kg de cocaïne et plus de 53 kg de kif traité en provenance du Maroc”, précise le communiqué.

La première opération, menée par le SCLTIS, a permis de “saisir 29,620 kg de cocaïne à Blida, soigneusement dissimulés à l’intérieur d’un camion”.

De son côté, le Service régional de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants de Tlemcen a “déjoué une tentative d’acheminement de deux cargaisons de kif traité en provenance du Maroc, et saisi plus de 53 kg de cette substance”.

Les opérations, menées sous la supervision des parquets territorialement compétents, ont également permis “l’arrestation de 16 individus appartenant à ces réseaux criminels et la récupération de 11 véhicules de différentes catégories et types, dont un camion”.

Les suspects ont été présentés devant les procureurs de la République près le pôle pénal spécialisé du tribunal de Sidi M’Hamed à Alger, ainsi que devant les tribunaux de Bab El-Assa et de Maghnia, dans la wilaya de Tlemcen, conclut le communiqué.

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