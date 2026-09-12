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Deux accidents de bus font un mort et 24 blessés à Biskra et Annaba

Echoroukonline
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Deux accidents de bus font un mort et 24 blessés à Biskra et Annaba

Deux accidents de la circulation impliquant des bus de transport de voyageurs ont fait un mort et 24 blessés dans les wilayas de Biskra et d’Annaba, selon les bilans communiqués par la Protection civile.

À Biskra, l’accident s’est produit vendredi soir lorsqu’un bus assurant la liaison Hassi Messaoud-Skikda a dévié de sa trajectoire avant de se renverser sur la route nationale n°3, dans la zone de Chagga, relevant de la commune d’Oumache. Les services de la Protection civile sont intervenus à 22h55. Le bilan fait état d’une personne décédée et de 14 blessés. Ces derniers ont reçu les premiers soins sur place avant d’être évacués vers l’hôpital local, tandis que la dépouille a été transférée vers la morgue.

À Annaba, un autre accident impliquant un bus de transport de voyageurs s’est produit ce samedi matin au niveau du rond-point El Haricha, dans la commune d’El Hadjar. Les secours sont intervenus à 7h23 après le dérapage et le renversement du véhicule. Un premier bilan faisait état de dix blessés, tandis que l’opération de secours était toujours en cours au moment de la publication du communiqué.

Pour les deux interventions, la Protection civile a mobilisé d’importants moyens, notamment deux camions de secours et cinq ambulances sur chaque lieu d’accident.

Les circonstances exactes de ces deux accidents devront être déterminées par les enquêtes engagées par les services compétents.

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