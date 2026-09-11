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L’Algérie ferme son espace aérien aux avions émiratis à partir de cette date

Echoroukonline
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L’Algérie ferme son espace aérien aux avions émiratis à partir de cette date

L’Algérie a décidé de fermer son espace aérien, à partir du vendredi 11 septembre 2026 à minuit, à l’ensemble des aéronefs civils et militaires immatriculés aux Emirats Arabes Unis, en provenance ou à destination de ce pays, indique jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale.

“A la suite de la rupture des relations diplomatiques entre l’Algérie et les Emirats Arabes Unis, l’Algérie a décidé de fermer son espace aérien, à partir du 11 septembre 2026 à 00:00 heure, à l’ensemble des aéronefs civils et militaires immatriculés aux Emirats Arabes Unis, en provenance ou à destination de ce pays, à l’exception des vols commerciaux civils émiratis en provenance ou à destination de l’aéroport international Houari Boumediene d’Alger, qui seront maintenus jusqu’à la fin de l’année 2026, date de fin du contrat”, précise la même source.

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