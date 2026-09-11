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Tchad: 25 cas de choléra détectés à N’Djamena, la riposte renforcée

Echoroukonline
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Tchad: 25 cas de choléra détectés à N’Djamena, la riposte renforcée

Vingt-cinq cas de choléra ont été notifiés à N’Djamena, dont 19 présentant un lien épidémiologique avec d’anciens cas, ont indiqué vendredi les autorités sanitaires tchadiennes, alors que les opérations de surveillance et de riposte se poursuivent également dans la province du Lac.

Le bilan a été présenté lors d’une réunion du Comité de coordination, de suivi et de riposte contre le choléra à N’Djamena et au Lac, présidée par le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim.

Selon l’incident manager (gestionnaire de la riposte) Nguetora Guiradoumadji, 25 cas ont été notifiés à N’Djamena, parmi lesquels six cas sporadiques et 19 cas en lien épidémiologique avec d’anciens cas enregistrés.

Dans la province du Lac, neuf zones sont confrontées au choléra, mais la situation demeure sous contrôle, selon les autorités sanitaires.

Le dernier bilan établit le 3 septembre dernier par le ministère de la santé publique et de la prévention faisait état de quatre nouveaux cas de choléra.

Face à la persistance de la maladie, les équipes de riposte poursuivent leurs interventions dans les zones touchées des deux provinces. Ces actions comprennent notamment le renforcement des capacités en techniques de communication et en stratégies de riposte, ainsi que le renforcement de la surveillance épidémiologique dans les localités frontalières.
Des visites de suivi sont également menées au niveau des points d’entrée afin de renforcer les mesures de surveillance et de contrôle.

À l’issue de la réunion, le ministre de la Santé publique et de la Prévention a salué le travail accompli par les équipes engagées dans la lutte contre le choléra et les a appelées à maintenir la dynamique de riposte.

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