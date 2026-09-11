Un documentaire sur le massacre de civils à Gaza bat un record d’applaudissements à Venise

Le documentaire « NAZA », produit par le quotidien britannique The Guardian et réalisé par les cinéastes oscarisés Yuval Abraham et Rachel Szor, a établi un record lors de la 83ᵉ Mostra de Venise, où il a reçu une ovation debout de 25 minutes.

Présenté en avant-première au festival organisé sur l’île vénitienne du Lido, l’un des plus anciens rendez-vous cinématographiques au monde, « NAZA » donne la parole à d’anciens membres de l’armée israélienne ayant participé aux opérations de surveillance des Palestiniens et à leur élimination à distance.

En compétition pour le Lion d’or, la plus haute récompense du festival, le documentaire a été applaudi sans interruption pendant 25 minutes à l’issue de sa projection.

Le public présent dans la salle a également réservé un accueil particulièrement chaleureux aux réalisateurs et à l’équipe de production montés sur scène.

Des spécialistes qui couvrent la Mostra de Venise depuis plusieurs années ont qualifié de « record » la durée des applaudissements reçus par « NAZA ».

La presse italienne a également rapporté que le documentaire figurait désormais parmi les œuvres les plus longuement applaudies du festival, dépassant les 24 minutes d’ovation ininterrompue accordées l’an dernier au film « The Voice of Hind Rajab », présenté en première mondiale à Venise.

« NAZA » s’appuie sur les témoignages de 24 membres de l’armée israélienne, parmi lesquels des responsables du renseignement et des soldats, au sujet des attaques menées contre Gaza. Ces derniers décrivent les événements dans l’enclave palestinienne comme « l’élimination systématique de civils palestiniens ».

« NAZA », acronyme utilisé par l’armée israélienne pour les « morts civiles prévues »

Le titre du film, « NAZA », fait référence à un acronyme utilisé par l’armée israélienne pour désigner « les civils, hommes, femmes et enfants, dont la mort est prévue lors d’une attaque ».

Différentes méthodes d’entretien ont été employées dans le documentaire afin d’assurer la sécurité des participants.

Tourné clandestinement pendant trois ans sur les toits de Tel-Aviv, le documentaire dissimule l’identité, la voix et l’apparence des témoins au moyen de modifications numériques. Ceux-ci y dévoilent des détails sur le « système secret » et les méthodes confidentielles employés par l’armée israélienne à Gaza.

Les intervenants décrivent en détail les systèmes de surveillance et les bombardements à distance utilisés lors des opérations de l’armée israélienne. D’après leurs témoignages, l’intelligence artificielle permet d’identifier de potentielles cibles du Hamas, tandis que des maisons et des appartements sont souvent bombardés alors même que la présence de familles à l’intérieur est connue.

Le documentaire donne également la parole à des membres de l’armée israélienne affirmant avoir directement assisté à l’incendie délibéré de zones résidentielles utilisées comme refuges par les habitants de Gaza, ainsi qu’à leur mort lors de distributions de nourriture.

Certains des témoins auraient travaillé au sein d’une unité secrète de renseignement placée directement sous l’autorité du Premier ministre Benyamin Netanyahu.

Avant la projection, le coréalisateur Yuval Abraham a déclaré : « Il est très important que le film bénéficie de droits de distribution en Italie car, comme nous le savons tous, ce pays est, avec l’Allemagne, l’un des rares en Europe à empêcher l’adoption de sanctions contre Israël et la fin de l’accord commercial entre les États-Unis et Israël. »

Abraham a également affirmé que le mur du déni en Israël était particulièrement épais et difficile à franchir, ajoutant que le film ne portait pas sur les prochaines élections israéliennes, mais sur les Palestiniens tués.

Lors d’une conférence de presse organisée la veille, Abraham a expliqué que l’équipe avait demandé aux soldats et aux responsables interrogés de décrire précisément ce qu’ils avaient fait, afin de comprendre en détail le fonctionnement de ce processus.

« Un système de mise à mort » ayant tué plus de 70 000 Palestiniens

Évoquant le propos central du film, Abraham a déclaré : « Il existe à Gaza un “système de mise à mort” qui a tué plus de 70 000 Palestiniens. Le cœur de notre démarche consiste à montrer le fonctionnement de ce système et la manière dont le monde a fermé les yeux sur ce qui se passait. »

Affirmant qu’il s’agissait d’une mise à mort de masse reposant sur une surveillance de masse, Abraham a expliqué que les réalisateurs avaient voulu recueillir les témoignages des responsables ayant eux-mêmes conçu et fait fonctionner ces « systèmes de mort », afin de rendre plus difficile la négation des crimes.

Soulignant que les civils continuaient d’être tués à Gaza, Abraham a déclaré : « Cette semaine encore, alors que nous étions au festival, une fillette de sept ans a été tuée alors qu’elle se trouvait dans une voiture avec son père… Ce que nous montrons dans le film se poursuit encore aujourd’hui. »

Abraham a insisté sur le fait que le film démontrait qu’il ne s’agissait ni d’une erreur ni d’un accident : « C’est quelque chose de très, très systématique. Cela aurait dû être évident pour tout le monde dès le début. Mais nous le révélons de l’intérieur, grâce à des témoignages provenant de l’intérieur. »

Rachel Szor a, de son côté, souligné l’importance de recueillir ces témoignages et de les transformer en film : « Écouter devant la caméra ceux qui ont conçu et fait fonctionner ces systèmes expliquer ce sujet, réaliser des dessins et montrer leur fonctionnement est véritablement tout autre chose. »

Interrogé sur les accusations d’antisémitisme parfois dirigées contre les projets critiquant les actions du gouvernement israélien, le producteur James Wilson a déclaré : « Personnellement, je ne pense pas qu’il existe un quelconque lien entre le judaïsme ou l’identité juive et les politiques du gouvernement israélien. »