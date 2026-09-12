Zambie: une épidémie d’anthrax tue 46 hippopotames, 8 éléphants et 5 buffles

Une épidémie d’anthrax dans le nord de la Zambie a causé la mort de 46 hippopotames, huit éléphants, cinq buffles et un crocodile, tandis que 12 personnes ont été infectées par la maladie après avoir consommé de la viande provenant de carcasses d’animaux sauvages dont les tests se sont révélés positifs à l’anthrax, ont indiqué les autorités.

Les personnes infectées sont actuellement sous traitement, tandis que le gouvernement a déployé une équipe multisectorielle dans la réserve de chasse de Munyamadzi et la zone fluviale touchées, dans le district de Mpika, dans la province de Muchinga, afin de contenir l’épidémie, a déclaré vendredi dans un communiqué Norman Chipakupaku, coordinateur national de l’Unité de gestion et d’atténuation des catastrophes.

« La chasse dans la zone touchée devrait être temporairement suspendue jusqu’à ce que la surveillance permette d’établir la situation sanitaire et les risques associés. Tout décès inexpliqué d’animal doit immédiatement être signalé aux autorités compétentes », a-t-il souligné.

Les agents de la police de la faune sauvage et les points de contrôle seront renforcés afin de sécuriser les sites où se trouvent les carcasses, d’empêcher leur déplacement et leur consommation, ainsi que d’améliorer le signalement des cas, a ajouté Chipakupaku.

Il a également exhorté la population à ne pas consommer la viande d’animaux morts naturellement ou de causes inconnues et à ne pas entrer en contact avec les carcasses d’animaux.