Des pluies orageuses pour ce samedi pouvant atteindre 50 mm

Des bulletins météorologiques spéciaux (BMS), émis par les services de la météorologie, font état de fortes pluies orageuses sur plusieurs wilayas du pays pour ce samedi.

Selon le premier bulletin, les quantités de pluie prévues varieront entre 20 et 40 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement 50 mm. Les pluies débuteront à partir de midi et se poursuivront jusqu’à demain dimanche à 6h00 du matin. Les wilayas concernées sont Batna, Khenchela, Tébessa et Biskra.

Un deuxième bulletin prévoit également des pluies orageuses, avec des quantités comprises entre 20 et 40 mm. Elles ont débuté ce samedi à 6h00 du matin et se poursuivront jusqu’à demain dimanche à 6h00 du matin.

Les wilayas concernées sont Annaba, El Tarf, Constantine, Guelma, Souk Ahras et Oum El Bouaghi.