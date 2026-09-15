Mali: Des professionnels de médias saluent le rôle de l’Algérie en faveur de la stabilité au Sahel

Des professionnels de médias maliens ont salué le rôle de l’Algérie en faveur de la stabilité au Sahel, mettant en avant l’importance du renforcement des relations qui unissent l’Algérie et le Mali à plusieurs égards.

Dans des déclarations, en marge de la visite d’amitié qu’effectue à Bamako le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ces professionnels des médias ont été unanimes à affirmer que cette visite constitue un signal fort témoignant de la volonté des deux pays d’œuvrer pour l’instauration de la paix et de la stabilité au Sahel.

A ce propos, le journaliste et chercheur spécialiste des questions du Sahel, Mohamed Ouis El-Mehri, a précisé que la visite du Premier ministre était «très attendue aux niveaux officiel et populaire au Mali» au vu de l’importance des relations unissant les deux pays à plusieurs égards.

En tant que porte d’entrée du continent africain, l’Algérie revêt pour le Mali une grande importance, ce qui fait de la coopération bilatérale un «choix stratégique», a-t-il dit, évoquant l’expertise algérienne dans les domaines du pétrole, des infrastructures et dans divers secteurs de développement.

Sur le plan diplomatique, le journaliste a salué l’expertise avérée de l’Algérie en matière de médiation, de gestion des négociations et de règlement des crises, mettant en avant le rôle qu’elle joue dans ce sens à l’échelle du continent africain.

Il a rappelé, à ce sujet, que l’approche algérienne «repose sur le dialogue, la diplomatie, le respect de la souveraineté des Etats et la non-ingérence dans leurs affaires intérieures, tout en mettant l’accent sur la dimension de développement dans le traitement des crises que connaît le continent africain, ce qui est de nature à poser les bases de la stabilité au Sahel».

De son côté, le journaliste malien Abdelaziz Maïga a estimé que la visite du Premier ministre à Bamako témoigne de «la volonté des deux pays de travailler de concert pour renforcer la stabilité et la paix et promouvoir le dialogue face aux crises multidimensionnelles que traverse la région du Sahel».

Il a également salué le rapprochement entre les deux pays frères, au regard de l’importance de la conjugaison des efforts pour relever les défis auxquels la région est confrontée.

Pour sa part, le journaliste Amadou Camara s’est dit optimiste quant à cette visite, qui reflète «l’attachement des deux pays à leurs relations historiques».

Après avoir rappelé que les deux pays partagent des frontières communes et des liens de fraternité ancrés, il a souligné que la visite de M. Sifi Ghrieb à Bamako «illustre clairement la volonté de l’Algérie et du Mali de renforcer leur coopération et leur coordination».