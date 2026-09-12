France: 43 blessés après le déraillement d’un TER près de Cléon

Un TER reliant Rouen à Caen et transportant 180 passagers a déraillé vendredi soir près de Cléon, en Seine-Maritime, faisant 43 blessés, dont une jeune femme de 18 ans en urgence absolue, selon le média ICI.

Le train a déraillé vers 19 h 30, vendredi 11 septembre, entre Tourville et Elbeuf-Saint-Aubin, au niveau de la commune de Cléon. La préfecture de la Seine-Maritime a déclenché son plan Orsec « nombreuses victimes », tandis que les secours et les forces de l’ordre ont été mobilisés sur place.

Le ministre français des Transports, Philippe Tabarot, avait initialement fait état d’« environ vingt blessés » dans un message publié sur X, précisant que 140 pompiers étaient engagés pour porter assistance aux passagers. Il indiquait également que le préfet se rendait sur place pour coordonner les secours avec les équipes de la SNCF.

Les équipes de SNCF Réseau, les pompiers et les forces de l’ordre ont été mobilisés sur les lieux selon le même média. La circulation ferroviaire a été interrompue dans les deux sens sur la ligne concernée et la circulation sur la ligne Paris-Le Havre est également affectée.

Les circonstances précises du déraillement n’ont pas encore été précisées dans les informations disponibles.