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Indemnisation des sinistrés: La Radio algérienne fait le point à Jijel et Guelma

Echoroukonline
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Indemnisation des sinistrés: La Radio algérienne fait le point à Jijel et Guelma

Les autorités locales des wilayas touchées par les récents incendies de forêt accélèrent l’opération d’indemnisation des sinistrés afin de permettre aux familles de reprendre leurs activités et de retrouver une vie normale, conformément aux instructions du président de la République et avant l’expiration, demain mardi (15 septembre-NDLR), du délai fixé pour cette opération.

Le directeur des services agricoles de la wilaya de Jijel, Bilal Chenouia, a affirmé, dans une déclaration à la Chaîne 1 de la Radio algérienne, que ses services « poursuivaient l’opération d’indemnisation des sinistrés dans la wilaya de Jijel, notamment au niveau des mechtas. »

« Concernant l’opération d’indemnisation des pertes subies par les agriculteurs au niveau de la wilaya de Jijel, elle se poursuit. S’agissant des ovins et des bovins, ainsi que des aliments pour bétail, l’opération ne s’est pas arrêtée. Nous procédons à leur distribution aux sinistrés, de jour comme de nuit. Une quantité considérable d’aliments pour bétail est arrivée et a été directement remise aux personnes concernées », a détaillé M. Chenouia.

Dans la wilaya de Guelma, l’opération d’indemnisation des sinistrés des incendies connaît également une accélération. L’indemnisation des éleveurs de volailles touchés par les incendies a notamment débuté.

Dans ce cadre, le directeur des services agricoles de la wilaya de Guelma, Rahamnia Rachid, a indiqué que ses services avaient entamé « l’indemnisation des agriculteurs de la filière avicole. Quelque 20 500 poulets de chair et 5 500 poules pondeuses ont été recensés, et l’opération se poursuivra afin d’indemniser l’ensemble des sinistrés », a-t-il précisé.

Radio Algérie Multimédia

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