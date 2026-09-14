Préparatifs de Yennayer 2977: Meddahi reçoit le SG du HCA

La ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Houria Meddahi, a reçu le secrétaire général du Haut-commissariat à l’amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad, dans le cadre des préparatifs de la célébration officielle du Nouvel An amazigh «Yennayer 2977», prévue cette année à Tlemcen, indique ce lundi un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, tenue hier dimanche au siège du ministère, Mme Meddahi a salué les efforts que déploie le HCA ainsi que ses démarches pour «la promotion de la culture du pays, la valorisation du patrimoine et l’ancrage de l’unité nationale», précise-t-on de même source.

Dans ce contexte, elle a souligné que «le secteur est fin prêt à contribuer effectivement à la réussite de ce rendez-vous annuel majeur, organisé sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et qui vise à valoriser le patrimoine culturel, à ancrer les dimensions civilisationnelles de la nation algérienne, à renforcer l’identité nationale et l’unité du peuple algérien».

La ministre a précisé que le secteur du Tourisme s’attellera à «mobiliser les différents acteurs pour organiser des activités diverses à même de valoriser le patrimoine culturel et artistique du pays, avec la participation d’artisans représentant les différentes wilayas, en vue de présenter la diversité du patrimoine artisanal algérien».

Pour sa part, le SG du HCA a passé en revue les grandes lignes tracées par le Haut-Commissariat pour l’organisation de cette célébration nationale, qui aura pour slogan «Yennayer…une mémoire qui unit et une patrie qui rassemble».

Il a également évoqué les activités au programme, à l’instar de l’organisation d’un Colloque national académique, de spectacles populaires, d’espaces éducatifs et culturels, outre l’organisation du «Marché de Yennayer» pour valoriser le patrimoine artisanal national et mettre en avant l’art culinaire algérien dans toute sa diversité, ainsi que le rôle des start-up qui sont à même de promouvoir cette célébration nationale.