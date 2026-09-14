Le Président de la République félicite l’athlète Djamel Sedjati, médaillé d’or

“Le lion de l’Algérie triomphe… Mes chaleureuses félicitations à toi, Djamel Sedjati, pour ton brillant exploit et ton sacre en décrochant la médaille d’or à la course du 800m de l’Ultimate Championship. Tu as honoré l’Algérie et ses athlètes… Bonne continuation dans ton parcours”, a écrit le président de la République sur son compte officiel sur les réseaux sociaux.