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Chargé par le président de la République

Ghrieb arrive au Mali pour une visite d’amitié

Echoroukonline
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Ghrieb arrive au Mali pour une visite d’amitié

Chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, est arrivé ce lundi à Bamako, dans le cadre d’une visite d’amitié en République du Mali, indique un communiqué des services du Premier ministère.

Selon la même source, « cette visite s’inscrit dans le contexte de la nouvelle dynamique que connaissent les relations bilatérales et traduit la volonté commune des dirigeants des deux pays de hisser la coopération entre l’Algérie et le Mali vers des perspectives plus larges »

À son arrivée à l’aéroport de la capitale malienne, Bamako, le Premier ministre a été accueilli par le Premier ministre et chef du gouvernement de la République du Mali, M. Abdallah Maïga, ainsi que par plusieurs responsables maliens.

Le Premier ministre est accompagné, lors de cette visite, du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, M. Lounès Magramane.

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