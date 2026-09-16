Messi, une dernière danse avec l’Argentine le 6 octobre

La superstar Lionel Messi, qui a annoncé fin août sa retraite internationale à 39 ans, a été convoqué par le sélectionneur Lionel Scaloni en vue d’un match d’adieu contre le Bénin, le 6 octobre à Buenos Aires, a indiqué, hier mardi, la Fédération argentine (AFA).

L’histoire semblait avoir définitivement pris fin le 31 août lorsque l’octuple Ballon d’or et champion du monde 2022 avait annoncé, le cœur serré, mettre un terme à sa carrière internationale, dans la foulée de la défaite de l’Albiceleste en finale du Mondial-2026 et du décès, début août, de son père Jorge Messi.

Mais la Fédération argentine (AFA) a annoncé mardi qu’elle souhaitait honorer comme il se doit sa légende, profitant en cela d’un match amical contre le Bénin prévu le 6 octobre au Monumental de Buenos Aires.

Lionel Messi figure ainsi dans un groupe de 28 joueurs convoqués par l’AFA en vue des trois prochaines rencontres de l’Argentine, contre la Bolivie le 30 septembre à Cordoba, puis le Burkina Faso et le Bénin, les 3 et 6 octobre dans la capitale. Mais c’est bien lors de cette dernière rencontre, qui sera disputée dans l’enceinte de 85.000 places du club de River Plate, que Messi sera honoré.

En accord avec le sélectionneur Lionel Scaloni, “nous avons pris la décision d’inviter le meilleur joueur du monde, l’emblème de notre sélection, notre capitaine Lionel Andrés Messi, afin qu’il puisse avoir l’adieu qu’il mérite vraiment, le 6 octobre (lors du match contre le Bénin, NDLR), ici en Argentine”, a expliqué le président de l’AFA Claudio Tapia dans une vidéo également publiée sur le compte X de l’Albiceleste.

“Tous les champions du monde” de 2022 ont été invités à participer à ces adieux, “afin qu’avec leurs familles, ils l’accompagnent lors de ce match, qui sera inoubliable”, a ajouté le patron de la Fédération argentine.