Attaf reçoit un appel téléphonique de son homologue du Qatar

Le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu ce mardi un appel téléphonique de Son Excellence Cheikh Mohammed bin Abderrahmane Al Thani, Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l’État du Qatar

Selon un communiqué du ministère, « les deux parties ont examiné les derniers développements de la situation régionale, notamment les efforts visant à parvenir à une désescalade et à réduire les tensions dans la région du Golfe », ajoutant que le ministre a salué « le rôle central joué par l’État du Qatar dans les efforts de désescalade, réitérant la condamnation de l’Algérie des graves violations dont sont victimes les États de la région, ainsi que des agressions visant leur souveraineté et leur intégrité territoriale. »

Aussi, les deux responsables ont également passé en revue « l’état des relations bilatérales entre l’Algérie et l’État du Qatar », se félicitant « de la dynamique positive que connaît la coopération bilatérale dans différents domaines », comme ils ont réaffirmé leur volonté commune « de poursuivre son renforcement et d’élargir ses perspectives, au service des intérêts communs des deux pays frères ».

Enfin, les deux parties ont également les préparatifs en cours en vue de la tenue de la 6ᵉ session de la Grande Commission mixte algéro-qatarie, soulignant « l’importance de cette échéance pour donner une nouvelle impulsion à la coopération bilatérale et la porter à des niveaux plus larges, à même de répondre aux aspirations des dirigeants et des peuples des deux pays frères. »