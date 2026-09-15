La Défense civile saoudienne annonce la fin de l’alerte et la levée du danger à La Mecque

La Défense civile saoudienne a annoncé, mardi, que le danger était écarté dans la région de La Mecque ainsi que dans les gouvernorats de Djeddah et de Taëf, dans l’ouest du Royaume, quelques minutes après l’émission d’une alerte faisant état d’un danger potentiel.

L’Arabie saoudite avait émis des alertes d’urgence, mardi, pour mettre en garde contre un « danger potentiel » à Djeddah, La Mecque et Taëf, dans l’ouest du pays, exhortant les habitants à se mettre à l’abri et à suivre les consignes de sécurité officielles.

Ces alertes avaient été diffusées par l’intermédiaire de la Plateforme nationale d’alerte précoce pour les urgences, selon la Défense civile saoudienne.

Les autorités n’ont pas précisé la nature de ce danger potentiel.

Les habitants ont été exhortés à garder leur calme et à se diriger immédiatement vers le lieu sûr le plus proche, de préférence à l’intérieur d’un bâtiment ou dans une pièce intérieure éloignée des fenêtres, et à y rester jusqu’à ce que le danger soit écarté.

La Défense civile avait également conseillé à la population de se tenir à l’écart des fenêtres, des balcons et des toits, tandis qu’il a été demandé aux personnes se trouvant à l’extérieur d’entrer dans le bâtiment le plus proche ou de s’abriter derrière une barrière solide.