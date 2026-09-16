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Los Angeles: Un hélicoptère de presse s’écrase alors qu’il couvrait un accident de bus

Echoroukonline
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Los Angeles: Un hélicoptère de presse s’écrase alors qu’il couvrait un accident de bus

Un hélicoptère appartenant à la chaîne locale NBC Los Angeles (KNBC-TV) s’est écrasé mardi alors qu’il couvrait un grave accident de bus à Los Angeles, faisant au moins un mort, selon les autorités locales et les médias américains.

Le capitaine Branden Silverman, du département de police de Los Angeles (LAPD), a indiqué aux journalistes qu’une personne avait été déclarée morte sur les lieux.

« Il semble, à ce stade, que la personne dont nos ambulanciers ont constaté le décès se trouvait à l’extérieur de l’hélicoptère, au sol, sur le parking, lorsque l’appareil s’est écrasé », a-t-il déclaré.

« Nous n’avons pas encore confirmé combien de victimes se trouvaient à l’intérieur de l’hélicoptère », a-t-il ajouté.

Branden Silverman a toutefois indiqué ne pas être en mesure de confirmer dans l’immédiat qu’il s’agissait d’un hélicoptère de presse.

Selon les médias locaux, l’appareil appartient à NBC Los Angeles et couvrait un grave accident de bus ayant fait au moins deux morts lorsqu’il s’est écrasé.

Le responsable du LAPD a par ailleurs précisé que l’hélicoptère n’appartenait pas à la police de Los Angeles.

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