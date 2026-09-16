Hydrocarbures: M. Arkab reçoit le PDG du groupe qatari Power International Holding

Le ministre d’Etat, ministre des Hydrocarbures, Mohamed Arkab, a reçu, mardi à Alger, le PDG du groupe qatari Power International Holding, Ramez Al-Khayyat, avec lequel il a examiné les moyens de renforcer la coopération et le partenariat stratégique entre le groupe Sonatrach et la filiale du groupe qatari UCC Holding, indique un communiqué du ministère.

La rencontre s’est déroulée au siège du ministère, en présence de l’ambassadeur du Qatar auprès de l’Algérie, Abdulaziz Ali Al-Naama, accompagné d’une délégation de haut niveau du groupe et de sa filiale UCC Holding, opérant dans le secteur du pétrole et du gaz.

Cette rencontre a été l’occasion d’examiner les moyens de renforcer la coopération et le partenariat dans plusieurs domaines, notamment dans l’amont et l’aval pétroliers et gaziers, le transport, le raffinage et la pétrochimie, ainsi qu’en matière de coopération commerciale, en particulier dans le domaine du gaz de pétrole liquéfié (GPL) et des produits pétroliers, précise le communiqué.

Dans ce cadre, M. Arkab a présenté un exposé détaillé sur le programme de développement du secteur des hydrocarbures en Algérie, invitant le groupe qatari à tirer parti des avantages en matière d’investissement, des facilités et des cadres juridiques incitatifs prévus par la loi sur les hydrocarbures au profit des investisseurs.

Il a également appelé le groupe qatari et ses filiales à participer activement au prochain appel d’offres Algerian Bid Round 2026, consacré au développement des gisements et des blocs d’exploration disponibles.

De son côté, M. Al-Khayyat a fait part du vif intérêt de son groupe pour l’élargissement de ses investissements en Algérie et pour œuvrer avec le groupe Sonatrach à la réalisation de projets à forte valeur ajoutée dans le secteur des hydrocarbures, saluant la qualité des relations bilatérales ainsi que l’environnement d’investissement favorable en Algérie.

Au terme de la rencontre, les deux parties sont convenues d’engager des discussions techniques et d’assurer une coordination directe avec le groupe Sonatrach afin d’étudier les modalités pratiques permettant la concrétisation sur le terrain des projets de partenariat dans les meilleurs délais, ajoute le communiqué.