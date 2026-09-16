Jérusalem: Des colons sionistes prennent d’assaut l’esplanade de la mosquée d’Al-Aqsa

Des colons sionistes ont de nouveau pris d’assaut, ce mercredi, l’esplanade de la mosquée d’Al-Aqsa, sous la protection renforcée des forces d’occupation sionistes, a rapporté l’agence de presse palestinienne Wafa.

Selon le gouvernorat d’El Qods occupée, un groupe de colons, accompagné de soldats sionistes, a pénétré dans l’esplanade par la Porte des Maghrébins, et effectué des rites talmudiques et des pratiques provocatrices.

Des groupes affiliés aux organisations dites du «Temple» avaient appelé leurs partisans à participer massivement à ces incursions et à y mener de nouveaux rituels.

APS