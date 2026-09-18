Rentrée scolaire: Engouement pour les fournitures scolaires locales à la Foire “Lemsid”

La Foire de la rentrée scolaire “Lemsid” qui se tient du 14 au 26 septembre courant au Palais des expositions, des Pins Maritimes à Alger, connait un grand engouement des familles pour les fournitures scolaires fabriquées localement, appréciées pour leur qualité et leurs prix compétitifs.

Une tournée à travers les différents stands de cette foire, permet de constater une grande diversité des produits locaux, en plus de ceux importés. Mais les familles, souvent accompagnées de leurs enfants, s’intéressent beaucoup plus aux fournitures scolaires fabriquées localement, qui n’ont cessé de prouver leur qualité et de s’imposer sur le marché pour gagner la confiance des parents et obtenir la satisfaction des élèves.

Avec des formes, des couleurs et des motifs attrayants, les sacs à dos et les cartables illustrent parfaitement cette diversité de la production nationale: les enfants se pressent dans les allées pour choisir le sac à dos qui correspond à leurs âges et à leurs goûts, tandis que les exposants veillent à proposer des prix accessibles, notamment grâce à la vente directe du producteur au consommateur, avec des remises spéciales pour la rentrée.

Le représentant d’une société spécialisée dans les fournitures de bureau et fournitures scolaires, Mohamed Aboudi, a indiqué que la société œuvre à élargir constamment sa gamme pour répondre aux besoins des écoliers, tout en proposant des prix abordables grâce à la vente directe au consommateur.

Outre le marché algérien, il a ajouté que l’entreprise a déjà entamé l’exportation vers plusieurs marchés africains, dont le Sénégal, la Mauritanie et la Tunisie, avec l’ambition d’étendre ses ventes à d’autres pays.

Pour sa part, Mohamed Fakhar, responsable marketing et développement d’une autre société présente à la Foire, a indiqué que l’entreprise participe à l’exposition avec une large gamme de produits scolaires et de bureau, notamment des crayons et des crayons de couleurs. Ces articles, conçus selon des normes garantissant la sécurité des enfants, sont de fabrication locale à 100?%, a-t-il fait observer. Il a ajouté que la vente directe de l’usine au consommateur s’inscrit dans un effort de solidarité en faveur des familles à l’occasion de la rentrée scolaire.

Par ailleurs, des tabliers scolaires fabriqués localement sont également vendus à des prix abordables alors qu’au rayon des livres, les maison d’édition exposent des collections de livres scolaires et parascolaires, des dictionnaires et des livres pour enfants et adultes.

Plusieurs visiteurs ont confirmé que la qualité des produits locaux exposés mettant an avant sa diversification. Venue de Batna, Zahia affirme qu’il s’agit de sa quatrième visite à l’exposition “Lemsid”. Les mains chargées, elle affirme avoir acheté une variété de fournitures scolaires à des prix “très raisonnables” et exprime son souhait de voir les produits locaux se diversifier davantage.

Une impression partagée par deux jeunes lycéennes qui ont exprimé leur grande satisfaction devant l’abondance d’outils spécialement pensés pour les filles, tels que les petits agendas et les stylos décorés. “Disposer de ce type de fournitures scolaires contribue à rendre plus agréable l’ambiance de préparation à l’examen”, affirment ces deux candidates au Baccalauréat.