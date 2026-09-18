Philippines: Une fusillade dans un lycée fait six morts et 17 blessés parmi les élèves

Au moins six élèves ont été tués et 17 autres blessés vendredi lors d’une fusillade dans un lycée du sud des Philippines, selon le ministère philippin du Bien-être social et du Développement.

La fusillade s’est produite au Banga National High School, dans la ville de Banga, dans la province de South Cotabato.

Le tireur, soupçonné d’être lui-même un élève, figure parmi les personnes décédées, selon le réseau GMA.

Les cours à tous les niveaux ont été immédiatement suspendus dans toute la ville de Banga à la suite de l’incident, a indiqué le Bureau municipal de réduction et de gestion des risques de catastrophe de Banga.

Le ministère de l’Éducation a déclaré être « profondément préoccupé » par la fusillade et a indiqué coordonner ses efforts avec les responsables de l’établissement, les autorités locales et les forces de l’ordre afin d’établir les circonstances des faits et de fournir une assistance.

« Notre priorité immédiate est la sécurité et le bien-être de nos élèves, de nos enseignants et du personnel scolaire », a déclaré le ministère.

Il a ajouté qu’une assistance psychologique de première urgence, ainsi qu’un soutien en matière de santé mentale et d’accompagnement psychosocial, seraient proposés aux personnes touchées.

Le ministère a également appelé la population à s’abstenir de diffuser des informations non vérifiées pendant que les autorités enquêtent sur la fusillade.

L’attaque de vendredi intervient un mois après une fusillade à l’université Ateneo de Zamboanga, dans le sud des Philippines, qui avait fait deux morts parmi les étudiants, dont l’étudiant auteur des tirs, le 18 août.

Les autorités n’ont pas encore communiqué de motif éventuel concernant cette dernière fusillade.