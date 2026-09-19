ETUSA: Programme spécial rentrée 2026

L’Etablissement public de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA) a annoncé, dans un communiqué, un nouveau programme spécial de transport à l’occasion de la rentrée sociale (2026-2027), et ce, à partir de dimanche prochain, dans le cadre de l’amélioration du service de transport public et de la facilitation des déplacements des citoyens.

“Conformément aux instructions du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, visant à assurer une prise en charge optimale des déplacements des citoyens et à leur garantir un service public de haute qualité, l’ETUSA informe son aimable clientèle de la mise en place d’un programme spécial de transport à l’occasion de la rentrée sociale, à compter du 20 septembre 2026”, précise le communiqué.

Dans le cadre de ces objectifs, “l’établissement a renforcé son dispositif en doublant le nombre de bus, en mobilisant l’ensemble de ses ressources humaines et matérielles et en assurant un transport fluide et sécurisé des citoyens sur l’ensemble des lignes”, a ajouté la même source.

S’agissant du service de jour, “le programme compte 222 lignes, avec les premiers départs des bus à 06h00, et les derniers départs sont prévus à 18h30”. Quant au service de nuit, “il compte 23 lignes, les premiers départs sont prévus à 19h00, alors que les derniers départs sont prévus à 00h00 (minuit)”.