France: Zidane écarte Kanté et Benzema pour sa première liste

Zinédine Zidane a dévoilé vendredi sa première liste à la tête de l’équipe de France, marquée par les convocations d’Estéban Lepaul, Maxence Lacroix et Jérémy Jacquet, ainsi que par les absences de N’Golo Kanté et Karim Benzema.

Le nouveau sélectionneur a retenu trois gardiens et 20 joueurs de champ pour les quatre prochains matches de Ligue des nations 2026-2027. Aurélien Tchouaméni, absent près de deux mois, restera à Madrid afin de poursuivre sa récupération.

Les Bleus ouvriront leur campagne par un déplacement en Türkiye le 25 septembre, avant d’affronter la Belgique à l’extérieur le 28 septembre. Ils recevront ensuite l’Italie le 2 octobre, puis la Belgique le 5 octobre.

La France, placée dans le groupe A1 avec l’Italie, la Belgique et la Turquie, disputera ses deux dernières rencontres en novembre : en Italie le 12, puis à domicile contre la Türkiye le 15.

« Cette liste est le fruit de beaucoup de travail et de réflexion depuis ma nomination », a déclaré Zidane, expliquant avoir pris en compte les blessures, le temps de jeu et la reprise tardive de certains internationaux après la Coupe du monde.

Kylian Mbappé reste capitaine, accompagné de quatre vice-capitaines dont les noms n’ont pas été dévoilés. Zidane a qualifié de « faux débat » les interrogations sur son travail défensif et estime qu’il peut évoluer à gauche, à droite ou dans l’axe.

Le sélectionneur n’a pas souhaité commenter les discussions autour du Ballon d’Or, affirmant que chaque joueur avait le droit de nourrir cette ambition.

Kanté et Benzema laissés de côté

Le sélectionneur a affirmé ne pas avoir appelé N’Golo Kanté avant d’annoncer son absence, tout en saluant le parcours « extraordinaire » d’un joueur « exemplaire ».

Concernant Karim Benzema, son ancien joueur au Real Madrid, Zidane a dit vouloir désormais observer des éléments plus jeunes, sans que ce choix ne remette en cause son admiration pour sa carrière.

Le technicien a souligné que les quatre matches programmés en quinze jours permettraient à tous les joueurs d’être concernés, malgré le nombre limité d’entraînements et les déplacements.

Fabien Barthez a par ailleurs été choisi comme entraîneur des gardiens en raison de son expérience et de sa vision du poste, partagée par Zidane.

Le sélectionneur n’imposera aucune consigne vestimentaire aux joueurs lors de leur arrivée à Clairefontaine, mais souhaite mieux contrôler les images tournées à l’intérieur du centre. Il a également refusé de prendre position sur les questions politiques, affirmant vouloir se consacrer à sa fonction.