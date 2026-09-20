Mosquée Al Aqsa: Des centaines de sionistes accomplissent des rituels talmudiques à la mosquée

Une centaine d’Israéliens sont entrés dimanche matin dans l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa, à Jérusalem-Est occupée, sous la protection des forces israéliennes, a indiqué le gouvernorat de Jérusalem.

Dans un communiqué, le bureau des médias du gouvernorat a affirmé que les Israéliens avaient pénétré dans les cours de l’esplanade et y avaient accompli des rituels talmudiques sous la protection de la police israélienne.

L’incident intervient au lendemain de la visite du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu, de plusieurs ministres et de milliers d’Israéliens sur l’esplanade du Mur occidental, à Jérusalem-Est, sous haute surveillance.

Cette incursion survient également à l’approche de Yom Kippour, fête juive qui débute dimanche soir et se poursuit jusqu’à lundi soir.

Les incursions d’Israéliens dans l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa se sont intensifiées ces derniers mois, notamment lors des fêtes juives, sur fond de mises en garde palestiniennes contre des tentatives visant, selon eux, à imposer un nouveau statu quo sur le site et à instaurer un partage temporel et spatial de l’esplanade.