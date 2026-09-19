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Le Général d’Armée Saïd Chanegriha honore le champion du monde Djamel Sedjati

Echoroukonline
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Le Général d’Armée Saïd Chanegriha honore le champion du monde Djamel Sedjati

Le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire, le Général d’Armée Saïd Chanegriha, a honoré, samedi au siège de l’Etat-major de l’Armée nationale populaire, l’athlète Sergent-Chef Djamel Sedjati, après son sacre sur 800 mètres à l’Ultimate Championship à Budapest (Hongrie), indique samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

“Monsieur le Général d’Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire a honoré, ce matin, samedi 19 septembre 2026, au siège de l’Etat-major de l’Armée nationale populaire, l’athlète Sergent-Chef Djamel Sedjati, suite à son sacre champion du monde dans l’épreuve du 800 mètres, le 13 septembre en cours, lors du championnat du monde d’élite + ULTIMATE CHAMPIONSHIP+, tenu à Budapest/Hongrie”, précise la même source.

“Monsieur le Général d’Armée a saisi cette occasion pour transmettre, au Champion du Monde, les félicitations de Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale pour ce résultat historique, qui vient, encore une fois, confirmer la prééminence du sport algérien dans cette spécialité”, ajoute le communiqué du MDN.

“Monsieur le Général d’Armée a également exhorté l’athlète Djamel Sedjati à redoubler d’efforts afin de décrocher les premières places lors des prochaines échéances et hisser, ainsi, haut les couleurs nationales à l’occasion des différentes compétitions sportives internationales”, relève la même source.

“De son côté, le champion du monde, Djamel Sedjati a exprimé sa fierté et sa reconnaissance quant au soutien qui lui a été apporté personnellement, par le Haut Commandement de l’Armée nationale populaire, ainsi qu’au sport militaire en générale, ce soutien qui a contribué, de manière significative, dans la réalisation de cet exploit remarquable, tout en réitérant, à la même, sa détermination à poursuivre le travail avec rigueur et persévérance afin de réaliser de nouveaux succès à l’avenir”, conclut le MDN.

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